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    Форвард «Анжи» Понсе: «В Венесуэле о Путине отзываются с большим уважением»

    Теги премьер-лига Россия Анжи Владимир Путин политика Андрес Понсе Футбол

    Нападающий «Анжи» Андрес Понсе рассказал о своей родной Венесуэле и отношении к президенту России Владимиру Путину.

    – В Венесуэле сейчас очень тяжелое положение. Но я уверен, что скоро в моей стране наступит хорошее время. Честно говоря, я надеюсь, что Венесуэла снова станет той страной, которой она была всегда – богатой и полной радости.

    Путин? О президенте России слышал только хорошее. Венесуэльцы отзываются о нем с большим уважением.

    – Венесуэла – один из криминальных лидеров Южной Америки. А после недавнего резкого падения цен на нефть страна и вовсе оказалась на грани голода. Как сложно в такой ситуации не свернуть с правильного пути и не стать преступником?

    – Преступления чаще всего совершаются, потому что у людей нет работы и им сложно прокормить свои семьи. Люди выходят на большую дорогу или крадут. Это все происходит из-за отчаяния. Все плохие вещи именно от этого. Например, люди убивают только для того, чтобы ограбить человека и прокормить свою семью, – сказал Понсе.

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