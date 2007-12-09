Артем Дзюба: «Думаю, «Рубин» поставит приличный «автобус»

Нападающий Артем Дзюба высказался перед матчем 17-го тура РПЛ с «Рубином».

– «Зенит» сыграет с «Рубином». Последний матч на домашнем стадионе в 2018-м, он же — первый на «Газпром Арене».

– Я к переименованию отношусь абсолютно нормально.

Игра с «Рубином»? Да, конкуренты дышат нам в спину, и не один. Но мы сами себе хозяева, поэтому надо просто выигрывать этот матч, не глядя на соперников. Как и все остальные.

Мы играем дома, а у из-за дисквалификации не будет главной ударной силы — Азмуна. Думаю, его отсутствие — небольшое преимущество для нас.

– «Рубин» сыграет от обороны?

– Приличный «автобус», думаю, поставит. Он ведь больше всех в чемпионате вничью сыграл – 10 матчей.

Неприятная в этом смысле команда, которая ради одного очка будет очень серьезно убиваться. Нам же надо будет как-то взломать их оборону.

Чем быстрее забьем, тем больше раскроем соперника. В подобных матчах обычно так все и происходит.

Очень надеюсь, что нам удастся победить, три очка нужны любой ценой. Тем более у «Уфы», скорее всего, выиграет.

«Быки» на своем поле очень легко разбираются с любыми соперниками не из первой пятерки, – сказал Дзюба.