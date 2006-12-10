Экс-ассистент Карреры: «Руками Ещенко «Спартак» решил пройтись по Массимо»

Джорджо Д’Урбано, бывший ассистент в «Спартаке», прокомментировал высказывание защитника красно-белых в адрес экс-главного тренера.

«При мне, насколько помню, Массимо всегда на Ещенко рассчитывал. Что между ними произошло в этом сезоне, не знаю. Читал и слышал кое-что, но не берусь оценивать со стороны.

Насколько мне известно, расстались Каррера и Ещенко в итоге все-таки нормально, раз Андрей был на прощальном ужине, куда Массимо пригласил всех игроков. Всех, кроме одного…

Ещенко дал критическое интервью в адрес Карреры? Возможно, в нем сидит обида за то, что между ними произошло. В Италии футболисты тоже далеко не всегда вспоминают добрым словом бывших тренеров.

Другое дело, что факт появления подобного интервью именно на официальном сайте клуба вызывает у меня лично большое удивление. Вот такие вещи на Апеннинах точно нельзя представить! Получается, клуб на своей официальной площадке дал возможность своему же игроку критиковать тренера, который только что покинул команду.

Зачем?! На офсайте не могут выходить материалы, не завизированные руководством, верно? Значит, руками Ещенко сам клуб решил пройтись по бывшему тренеру. И кому от этого стало лучше?!

Каррера — часть победной истории . Сам он при этом никогда не умалял и не умаляет достоинств подопечных в чемпионский сезон», — сказал Д’Урбано.