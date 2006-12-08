«Спартак» разгромил «Анжи» (3:0) и вернулся на 4-е место

В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде крупно обыграл «Анжи» (3:0) и вернулся на 4-е место в таблице.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
- Дата проведения
- 8 декабря, 20.00, «Анжи-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 45, пенальти Зе Луиш, 0:2 – 55, пенальти Луис Адриано, 0:3 – 84 Зе Луиш.
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Анжи –
Дюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Савичев, Кулик (Хамдамов, 81), Ондуа, Глебов, Гиголаев, Долгов (Кацаев, 59), Понсе (Ахъядов, 69).
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Спартак –
Максименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Попов (Самедов, 76), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Ананидзе, 70).
- Удаление:
- Гиголаев (54).