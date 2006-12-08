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    «Спартак» разгромил «Анжи» (3:0) и вернулся на 4-е место

    Теги Спартак премьер-лига Россия Анжи Футбол

    В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде крупно обыграл «Анжи» (3:0) и вернулся на 4-е место в таблице.

    Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Анжи – Спартак 0:3 (0:1, 0:2)
    Дата проведения
    8 декабря, 20.00, «Анжи-Арена»
    превью матча текстовый онлайн статистика
    Голы:
    0:1 – 45, пенальти Зе Луиш, 0:2 – 55, пенальти Луис Адриано, 0:3 – 84 Зе Луиш.
    АнжиДюпин, Удалый, Новосельцев, Гапон, Савичев, Кулик (Хамдамов, 81), Ондуа, Глебов, Гиголаев, Долгов (Кацаев, 59), Понсе (Ахъядов, 69).
    СпартакМаксименко, Рассказов, Кутепов, Джикия, Мельгарехо (Петкович, 67), Ломовицкий, Попов (Самедов, 76), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луис Адриано (Ананидзе, 70).
    Предупреждения:
    Гиголаев (14), Попов (61), Глебов (78), Кутепов (78).
    Удаление:
    Гиголаев (54).

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