«Спартак» разгромил «Анжи» (3:0) и вернулся на 4-е место

В 17-м туре РПЛ «Спартак» на выезде крупно обыграл «Анжи» (3:0) и вернулся на 4-е место в таблице.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ