Элитный раунд квалификации Евро (U-19) пройдет в России. Сборная сыграет с Ирландией, Румынией и Азербайджаном

Состоялась жеребьевка элитного раунда Евро-2019 среди сборных до 19 лет.

Сборная России (игроки 2000 года рождения) попала в группу 1 вместе с Ирландией, Азербайджаном и Румынией.

Матчи элитного раунда с участием юношеской сборной России пройдут 20, 23 и 26 марта 2019 года в России.

Финальная часть турнира пройдет летом 2019 года в Армении. Туда попадут победители своих групп элитного раунда и собственно Армения.

Итоги жеребьевки подвел старший тренер сборной России (U-19) .

«Нам досталась достаточно ровная группа. Немного знакомы со всеми соперниками.

У румын и ирландцев очень организованные команды, последние и вовсе уверенно выиграли свою группу в первом отборочном раунде и сегодня были в первой корзине. Поэтому Ирландию смело можно считать командой европейского уровня.

С Азербайджаном в этом году мы проводили товарищеские матчи, общался с их тренерским штабом. Сейчас в их футбольной системе работает много европейцев, юношеские сборные у них очень быстро прогрессируют и работают на национальную команду.

То, что они сумели выйти в элитный раунд, о многом говорит. Все матчи будут сложными, и у всех сборных есть шанс пройти дальше. В ближайшее время займемся подробным изучением соперников по группе.

Здорово, что матчи элитного раунда пройдут в России, надеемся на горячую поддержку наших болельщиков. Считаю, что жеребьевка в целом сложилась неплохо: мы получили группу, из которой нам по силам выйти. Будем работать над этим», – сказал .