Уткин о видео Миранчуков: «Накануне игры со «Спартаком» до часу ночи тусить в клубе – это солидарность не словом, а делом»

Комментатор Василий Уткин прокомментировал видео, которое записали братья Антон и Алексей Миранчуки в поддержку и Павла Мамаева, которым продлили заключение под стражей в СИЗО до 8 февраля.

«В пятницу, накануне игры со «Спартаком», до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах всей Москвы – это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом.

Молодцы, парни!» – написал Уткин.

Братья Миранчуки – Кокорину и Мамаеву: «Пусть все будет хорошо, пацаны. Мы с вами»

Суд считает Кокорина и Мамаева ОПГ. Это какая-то чушь