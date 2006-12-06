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    Уткин о видео Миранчуков: «Накануне игры со «Спартаком» до часу ночи тусить в клубе – это солидарность не словом, а делом»

    Теги Локомотив Зенит Василий Уткин премьер-лига Россия Павел Мамаев Александр Кокорин Краснодар Алексей Миранчук Антон Миранчук Кокорин и Мамаев Футбол

    Комментатор Василий Уткин прокомментировал видео, которое записали братья Антон и Алексей Миранчуки в поддержку Александра Кокорина и Павла Мамаева, которым продлили заключение под стражей в СИЗО до 8 февраля.

    «В пятницу, накануне игры со «Спартаком», до часу ночи тусить в клубе из трех букв на Пресне, в общем зале на глазах всей Москвы – это солидарность с веселыми пацанами делом, а не словом.

    Молодцы, парни!» – написал Уткин.

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