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    Жозе Моуринью: «Все команды АПЛ усилились, а «МЮ» – нет»

    Теги Манчестер Юнайтед Жозе Моуринью Антонио Валенсия премьер-лига Англия Арсенал Маттео Дармиан Крис Смоллинг Фил Джонс Люк Шоу Виктор Линделеф Эрик Байи Футбол

    Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал выступление «Манчестер Юнайтед» в текущем сезоне.

    «Отставание «Манчестер Юнайтед» от топ-4 – это то, чего я не мог предсказать. Всегда мыслишь позитивно и думаешь, что отставание не будет таким большим.

    Но я ясно сказал, в прошлом сезоне мы не получили того, что заслужили. Второе место в АПЛ, финал Кубка Англии, выход с первого места в группе Лиги чемпионов – мы не получили того, что заслужили.

    Все команды усилились. «Тоттенхэм» не делал трансферов, но сохранил своих лучших игроков. Так что все команды усилились, а мы нет.

    Против «Саутгемптона» за три часа до матча я не знал, кто выйдет на поле. Нам нужно было время, чтобы посмотреть, кто сможет сыграть, а кто — нет.

    Если матч с «Арсеналом» состоялся бы в 11 часов утра во вторник, я бы сказал, что Крис Смоллинг, Эрик Байи, Фил Джонс не сыграют, об участии Виктора Линделефа тоже не может быть и речи. Антонио Валенсия не играет, Люк Шоу под вопросом, Маттео Дармиан вернулся.

    Возможно, состав на сегодняшний матч определится за пару часов до начала», — сказал Моуринью.

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