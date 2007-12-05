Жозе Моуринью: «Все команды АПЛ усилились, а «МЮ» – нет»

Главный тренер Жозе Моуринью прокомментировал выступление в текущем сезоне.

«Отставание «Манчестер Юнайтед» от топ-4 – это то, чего я не мог предсказать. Всегда мыслишь позитивно и думаешь, что отставание не будет таким большим.

Но я ясно сказал, в прошлом сезоне мы не получили того, что заслужили. Второе место в АПЛ, финал Кубка Англии, выход с первого места в группе Лиги чемпионов – мы не получили того, что заслужили.

Все команды усилились. «Тоттенхэм» не делал трансферов, но сохранил своих лучших игроков. Так что все команды усилились, а мы нет.

Против «Саутгемптона» за три часа до матча я не знал, кто выйдет на поле. Нам нужно было время, чтобы посмотреть, кто сможет сыграть, а кто — нет.

Если матч с состоялся бы в 11 часов утра во вторник, я бы сказал, что Крис Смоллинг, Эрик Байи, не сыграют, об участии Виктора Линделефа тоже не может быть и речи. не играет, Люк Шоу под вопросом, Маттео Дармиан вернулся.

Возможно, состав на сегодняшний матч определится за пару часов до начала», — сказал Моуринью.