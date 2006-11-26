Азар о том, что «Реал» – клуб его мечты: «Это правда, но в январе я не уйду, летом – возможно»

Полузащитник Эден Азар поделился мнением об игре «ПСЖ» в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

«ПСЖ» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле .

«Если смотреть на уровень лиги 1, то каждый матч в чемпионате для – легкая прогулка. Когда они играют в Лиге чемпионов то думают, что там тоже будет легко.

Но я думаю, что им предстоит борьба. Мне не нравится судить о лиге 1, но когда я вижу , то мне кажется ее уровень слишком легким.

– прекрасная команда с тремя отличными игроками атаки: Салахом, Фирмино и Мане. Но в хороший день «ПСЖ» может победить любого соперника.

У меня были контакты с «ПСЖ» по вопросу трансфера, но я не поддался искушению. Я всегда говорил, что если я вернусь на чемпионат Франции, то это будет «Лилль», – сказал Азар.

Азар также ответил на вопрос о том, является ли клубом его мечты.

«Серьезно? Да, это правда. На данный момент я концентрируюсь на игре за , мой контракт рассчитан до конца сезона.

Если я не продлю соглашение, то все возможно. Я не собираюсь переходить в январе, я бы не стал так поступать с клубом и болельщиками

Возможно, следующим летом, но это уже другой вопрос. Возможно и то, что я проведу всю оставшуюся часть карьеры в «Челси», – добавил Азар.