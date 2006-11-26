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    Азар о том, что «Реал» – клуб его мечты: «Это правда, но в январе я не уйду, летом – возможно»

    Теги Лилль ПСЖ Челси Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов возможные трансферы Эден Азар Футбол

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился мнением об игре «ПСЖ» в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. 

    «ПСЖ» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов примет на своем поле «Ливерпуль».

    «Если смотреть на уровень лиги 1, то каждый матч в чемпионате для «ПСЖ» – легкая прогулка. Когда они играют в Лиге чемпионов то думают, что там тоже будет легко. 

    Но я думаю, что им предстоит борьба. Мне не нравится судить о лиге 1, но когда я вижу «ПСЖ», то мне кажется ее уровень слишком легким.

    «Ливерпуль» – прекрасная команда с тремя отличными игроками атаки: Салахом, Фирмино и Мане. Но в хороший день «ПСЖ» может победить любого соперника.

    У меня были контакты с «ПСЖ» по вопросу трансфера, но я не поддался искушению. Я всегда говорил, что если я вернусь на чемпионат Франции, то это будет «Лилль», – сказал Азар. 

    Азар также ответил на вопрос о том, является ли «Реал» клубом его мечты.

    «Серьезно? Да, это правда. На данный момент я концентрируюсь на игре за «Челси», мой контракт рассчитан до конца сезона.

    Если я не продлю соглашение, то все возможно. Я не собираюсь переходить в январе, я бы не стал так поступать с клубом и болельщиками

    Возможно, следующим летом, но это уже другой вопрос. Возможно и то, что я проведу всю оставшуюся часть карьеры в «Челси», – добавил Азар. 

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