Лука Модрич: «Люди поняли, футбол – это не только голы, голы и голы»

Полузащитник мадридского Лука Модрич поделился эмоциями от завоевания «Золотого мяча».

«Путь был очень длинным и тяжелым, но из-за этого я еще больше рад.

Признание в виде награды лучшему футболисту 2018 года по версии ФИФА и «Золотого мяча» ощущается значимее, когда знаешь, что никто не дарил эти звания просто так.

Мои достижения — плоды упорной работы. Я счастлив, что люди признали мои успехи в спорте.

Я многое выиграл, прежде чем это случилось, например, три кубка , серебро на чемпионате мира со сборной такой маленькой страны как Хорватия. Это было неописуемо.

Только после этого люди поняли, что футбол — это не только голы, голы и голы», – сказал Модрич в интервью GQ Magazine.