Лука Модрич: «Люди поняли, футбол – это не только голы, голы и голы»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился эмоциями от завоевания «Золотого мяча».
«Путь был очень длинным и тяжелым, но из-за этого я еще больше рад.
Признание в виде награды лучшему футболисту 2018 года по версии ФИФА и «Золотого мяча» ощущается значимее, когда знаешь, что никто не дарил эти звания просто так.
Мои достижения — плоды упорной работы. Я счастлив, что люди признали мои успехи в спорте.
Я многое выиграл, прежде чем это случилось, например, три кубка Лиги Чемпионов, серебро на чемпионате мира со сборной такой маленькой страны как Хорватия. Это было неописуемо.
Только после этого люди поняли, что футбол — это не только голы, голы и голы», – сказал Модрич в интервью GQ Magazine.