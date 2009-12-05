Александр Кокорин: «Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают»

Нападающий Александр Кокорин выступил на слушании о мере пресечения для него и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

«Тверской районный суд избрал слишком суровую меру. Я явился на дачу показаний после звонка Павла Мамаева. Помогаем следствию.

Тех свидетелей, которых не хватало, нашли мы сами. На первой даче показаний следователь оскорбил меня. За два месяца провели несколько очных ставок.

Никакого сговора не было. С моей стороны, мой удар Паку был ответом на оскорбление. Почему мне были предъявлены обвинения по Соловчуку, которого я пальца не трогал? На первых видео слышно, как Соловчук нас оскорблял.

И с Паком мы примирились. Почему это не приобщается, мне непонятно. Хочу ответить за то, что совершил. Но не за то, что мне приписывают. Надеюсь на ваш профессионализм», – сказал Кокорин.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей братьям Кокориным, а также Мамаеву и Александру Протасовицкому до 8 февраля. Согласно позиции следствия, «преступления были совершены с особым цинизмом и жестокостью по отношению к потерпевшим». В материалах дела также отмечается, что «по мнению следствия, Кокорин и Мамаев вне СИЗО могут продолжить заниматься преступной деятельностью».

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