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    Сергей Прядкин: «Тестирование ВАР будет в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка»

    Теги Локомотив Сергей Прядкин Юрий Семин премьер-лига Россия Организация РПЛ судьи видеоповторы Р-Спорт Футбол

    Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об идее внедрения видеоповторов в чемпионате России со следующего сезона.

    «Нам поступило письмо от РФС, в котором поэтапно расписано, как планируется ввести VAR.

    Вам первому сообщаю, что на совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России.

    Присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.

    Пока известно, что тестирование VAR будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта», – сказал Прядкин.

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