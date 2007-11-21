Сергей Прядкин: «Тестирование ВАР будет в стыковых матчах РПЛ-ФНЛ и финальной части Кубка»

Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал об идее внедрения видеоповторов в чемпионате России со следующего сезона.

«Нам поступило письмо от РФС, в котором поэтапно расписано, как планируется ввести VAR.

Вам первому сообщаю, что на совещании тренеров и руководителей клубов, состоявшемся недавно в РПЛ, Юрий Семин попросил всех присутствующих высказать свое мнение о системе VAR в России.

Присутствующие выступили за то, чтобы ввести эту систему. Желание клубов тоже есть. Если оно есть, то РФС и премьер-лига вместе с клубами будут претворять идею в жизнь.

Пока известно, что тестирование VAR будет в финальной части Кубка России и стыковых матчах РПЛ и ФНЛ. Все зависит от готовности стадионов, кадров, финансирования проекта», – сказал Прядкин.