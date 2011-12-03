Сергей Семак: «Для «Арсенала» все складывалось удачно. Мы очень плохо сыграли в защите»

Главный тренер Сергей Семак поделился мнением о поражении от тульского (2:4) в 16-м туре чемпионата России.

«Поражение вызвано ошибками. Мы очень плохо сыграли в обороне, приходилось все время отыгрываться. Когда казалось, что игру выровняли и сможем додавить соперника, ошибка повлияла очень серьезно.

Третий пропущенный мяч чуть-чуть обескуражил. Догоняли-догоняли, вроде догнали, а тут обидная ошибка, которая позволила сопернику выйти вперед.

По сути, все для «Арсенала» складывалось удачно, они играли в свою игру за счет быстрых, техничных игроков, которые могли обыгрывать один в один. Когда команда пропускает четыре мяча, сложно говорить о качестве игры в обороне.

Конечно, мы готовились к быстрым атакам «Арсенала». Знали, что сильные качества команды – это как раз игра в быстрых атаках, плюс игра один в один. Но готовиться – это одно, а играть – совсем другое.

Думаю, дело не в проигранных единоборствах. Дело в том, что мы теряли мячи и не совсем правильно играли при обороне, особенно в быстрых атаках. Это и предрешило исход. Ну и наши ошибки. В футбол играют люди, и ошибки случаются.

Замена Паредеса? У него уже была желтая карточка. Естественно, когда игра идет на встречных курсах, вероятность сфолить возрастает. Поэтому мы хотели убыстрить игру за счет выхода на фланг Смольникова и сбалансировать игру в центре, выдвинув туда Кузяева.

Конечно, нам нужна передышка. Нужен полноценный отдых для игроков, которые не смогли полноценно отдохнуть летом и перезарядиться. Но у нас еще впереди одна игра с «Рубином», будем сейчас готовиться к ней», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».