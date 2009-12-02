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    Леонид Федун: «Не понимаю обструкцию Глушакова»

    Теги Спартак Локомотив Артем Ребров Леонид Федун Джефферсон Фарфан премьер-лига Россия болельщики Денис Глушаков Николай Рассказов Спорт-Экспресс Футбол

    Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче чемпионата России.

    – Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли.

    Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.

    – Есть вопросы по судейству?

    – Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.

    – Выход из кризиса виден, дно нащупали?

    – Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной.

    Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.

    – Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?

    – Я вообще этого не понимаю, – сказал Федун.

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