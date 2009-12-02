Леонид Федун: «Не понимаю обструкцию Глушакова»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче чемпионата России.
– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли.
Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.
– Есть вопросы по судейству?
– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.
– Выход из кризиса виден, дно нащупали?
– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной.
Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.
– Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?
– Я вообще этого не понимаю, – сказал Федун.