Леонид Федун: «Не понимаю обструкцию Глушакова»

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мыслями после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче чемпионата России.

– Матч тяжелый – слава богу, что мы выиграли.

Только сейчас заходил в нашу раздевалку и видел синяк под глазом у Рассказова, которому вначале туда мяч попал, а только потом – в руку, и разбитое лицо Реброва, сейчас вратарю накладывают швы. Фарфан ударил голкипера ногой, после чего забил гол.

– Есть вопросы по судейству?

– Это эмоции, но с точки зрения Рассказова и Реброва, очень большие.

– Выход из кризиса виден, дно нащупали?

– Вы знаете, говорить об этом можно будет только весной.

Нужно дать новому тренеру возможность провести полноценную зимнюю подготовку, отстроить команду. После этого реально о чем-то говорить.

– Обструкцию Глушакова с трибун пора прекратить?

– Я вообще этого не понимаю, – сказал Федун.