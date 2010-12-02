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    Олег Кононов: «Спартак» играет на 20 процентов от того, что мне хотелось бы»

    Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Олег Кононов Софьян Ханни Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов ответил на вопросы после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче чемпионата России.

    – Что вы сделали с Ханни?

    – Я ничего не делал. Это он выходит и делает на поле. Он понимал, что игра с «Рапидом» у него не совсем удалась.

    – Команда во время гола играла очень высоко. Последние голы – как под копирку.

    – Вот вы говорите, что мы высоко играем. Мы еще не высоко играем. Мне бы хотелось. То, что мы сейчас играем, это 20 процентов от того, что мне хотелось бы.

    – Можете прокомментировать состав на матч?

    – В первую очередь, я думаю о своей команде, а не подстраиваюсь под соперника. Это всегда так было, еще до «Спартака».

    Мы должны всегда побеждать, переигрывать соперника, действуя с мячом, а не действуя без мяча. Мы должны переигрывать соперника, даже если у них лучше подбор исполнителей, – сказал Кононов.

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