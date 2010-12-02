Олег Кононов: «Спартак» играет на 20 процентов от того, что мне хотелось бы»

Главный тренер Олег Кононов ответил на вопросы после победы над (2:1) в матче чемпионата России.

– Что вы сделали с Ханни?

– Я ничего не делал. Это он выходит и делает на поле. Он понимал, что игра с «Рапидом» у него не совсем удалась.

– Команда во время гола играла очень высоко. Последние голы – как под копирку.

– Вот вы говорите, что мы высоко играем. Мы еще не высоко играем. Мне бы хотелось. То, что мы сейчас играем, это 20 процентов от того, что мне хотелось бы.

– Можете прокомментировать состав на матч?

– В первую очередь, я думаю о своей команде, а не подстраиваюсь под соперника. Это всегда так было, еще до «Спартака».

Мы должны всегда побеждать, переигрывать соперника, действуя с мячом, а не действуя без мяча. Мы должны переигрывать соперника, даже если у них лучше подбор исполнителей, – сказал Кононов.