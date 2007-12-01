Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Напавший на Глушакова фанат: «5-летний запрет на посещение матчей обжалую в суде»

    Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия болельщики Денис Глушаков Спорт-Экспресс Футбол

    Болельщик «Спартака» Мирослав Голунов, выбежавший на поле и атаковавший хавбека красно-белых Дениса Глушакова в ходе матча Лиги Европы с «Рапидом» (1:2), прокомментировал свой арест на 10 суток и 5-летний запрет на посещение игр.

    – Адекватное наказание?

    – Нет, конечно. Пять лет – это очень много, это не очень адекватное наказание.

    – Планируете ли обжаловать это решение суда?

    – Конечно, буду обжаловать. Еще один важный момент – матч был приостановлен, потому что на поле произошло нарушение правил, а не из-за того, что я выбежал на поле. И должна идти не часть три статьи 20.31 КоАП РФ, по которой мне вынесли решение, а часть первая.

    – Сейчас жалеете из-за того, что выбежали на поле?

    – Да нет. Не особо, – сказал Голунов.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться