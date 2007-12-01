Напавший на Глушакова фанат: «5-летний запрет на посещение матчей обжалую в суде»

Болельщик Мирослав Голунов, выбежавший на поле и атаковавший хавбека красно-белых в ходе матча Лиги Европы с «Рапидом» (1:2), прокомментировал свой арест на 10 суток и 5-летний запрет на посещение игр.

– Адекватное наказание?

– Нет, конечно. Пять лет – это очень много, это не очень адекватное наказание.

– Планируете ли обжаловать это решение суда?

– Конечно, буду обжаловать. Еще один важный момент – матч был приостановлен, потому что на поле произошло нарушение правил, а не из-за того, что я выбежал на поле. И должна идти не часть три статьи 20.31 КоАП РФ, по которой мне вынесли решение, а часть первая.

– Сейчас жалеете из-за того, что выбежали на поле?

– Да нет. Не особо, – сказал Голунов.

Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул