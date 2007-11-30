УЕФА не стал открывать дело в отношении «Рапида» из-за кричалки «Зига-зага, хой-хой-хой»

Пресс-атташе «Рапида» Петер Клингмюллер объяснил кричалку «Зига-зага, хой-хой-хой» после победы над «Спартаком» (2:1).

«Нет-нет, эта кричалка не имеет ничего общего с нацизмом или чем-то подобным. Ее традиционно исполняют в Австрии, может, еще в некоторых других странах после успеха в соревновании или отдельном матче. Я знаю эту кричалку еще с детства, она никак не относится к политике и нацизму.

Ребята просто отмечали очень важную и неожиданную победу, они не хотели никого обидеть. Мы против политики на стадионе, особенно – против нацизма, тем более, в наше время. Еще раз повторю: нам очень важно донести до всех, что «Рапид» просто праздновал победу», – сказал Клингмюллер.

УЕФА поддержал венский клуб и не стал открывать дело в отношении «Рапида».

Игроки «Рапида» отпраздновали победу над «Спартаком» кричалкой «Зига-зага, хой-хой-хой»