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    ФИФА ограничит число аренд до 6-8 за сезон с 2020 года

    Теги Челси трансферы ФИФА Футбол

    ФИФА может внести изменения в правила аренды игроков.

    По информации The Times, руководство Международной федерации футбола уже согласовало введение ограничений на количество арендных соглашений за сезон и в ближайшее время введет новые правила.

    Они начнут действовать с сезона-2020/21. Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон.

    При этом между двумя отдельно взятыми клубами может заключаться не более двух арендных соглашений за сезон.

    Данные правила будут введены с целью прекращения практики финансовой эксплуатации футболистов, мешающей игрокам раскрыть свой потенциал.

    Некоторые клубы не желают расставаться с молодыми талантливыми игроками, предпочитая отдавать их в аренду.

    Например, в «Челси» на данный момент числится 39 игроков, арендованных другими клубами.

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