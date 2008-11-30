ФИФА ограничит число аренд до 6-8 за сезон с 2020 года

может внести изменения в правила аренды игроков.

По информации The Times, руководство Международной федерации футбола уже согласовало введение ограничений на количество арендных соглашений за сезон и в ближайшее время введет новые правила.

Они начнут действовать с сезона-2020/21. Каждый клуб сможет оформлять не более 6 или 8 арендных сделок за сезон.

При этом между двумя отдельно взятыми клубами может заключаться не более двух арендных соглашений за сезон.

Данные правила будут введены с целью прекращения практики финансовой эксплуатации футболистов, мешающей игрокам раскрыть свой потенциал.

Некоторые клубы не желают расставаться с молодыми талантливыми игроками, предпочитая отдавать их в аренду.

Например, в на данный момент числится 39 игроков, арендованных другими клубами.