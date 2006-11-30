В тренерский совет «Спартака» вошли Глушаков, Джикия и Зобнин

Новый главный тренер Олег Кононов сформировал тренерский совет из числа наиболее авторитетных игроков команды.

В него вошли Денис Глушаков, Георгий Джикия и .

Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» , это случилось во время собрания команды в перерыве чемпионата России, связанного с матчами сборных.

Кононов предложил тем, кто не согласен, выступить и изложить свои суждения, но никаких возражений не возникло.

«Вопрос был закрыт. Его, этого вопроса, собственно, и не было. Что доказала на днях и фотография всей команды в футболках с 8-м номером. Номером Глушакова», – написал Рабинер.

Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул