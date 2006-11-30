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    В тренерский совет «Спартака» вошли Глушаков, Джикия и Зобнин

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Игорь Рабинер Олег Кононов Георгий Джикия Роман Зобнин Спорт-Экспресс Футбол

    Новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов сформировал тренерский совет из числа наиболее авторитетных игроков команды.

    В него вошли Денис Глушаков, Георгий Джикия и Роман Зобнин.

    Как сообщает обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер, это случилось во время собрания команды в перерыве чемпионата России, связанного с матчами сборных.

    Кононов предложил тем, кто не согласен, выступить и изложить свои суждения, но никаких возражений не возникло.

    «Вопрос был закрыт. Его, этого вопроса, собственно, и не было. Что доказала на днях и фотография всей команды в футболках с 8-м номером. Номером Глушакова», – написал Рабинер.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

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