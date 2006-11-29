Путин после ЧМ предлагал провести финал Кубка Либертaдорес в России

Президент РФ Владимир Путин предлагал провести один из финалов футбольного Кубка Либертадорес в России.

Он озвучил это предложение во время саммита БРИКС в июле в Йоханнесбурге, рассказал заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Ответный матч финала Кубка Либертадорес «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» (первая игра – 2:2) должен был состояться 24 ноября, но из-за беспорядков встреча была перенесена. Матч пройдет 8 или 9 декабря за пределами Аргентины.

«Мне посчастливилось быть на встрече президентов (России и Аргентины – прим. Sports.ru) в Йоханнесбурге, в ходе которой Владимир Владимирович предложил провести один из финалов Кубка Либертадорес у нас, в Российской Федерации, на той инфраструктуре, которая осталась (после чемпионата мира – прим. Sports.ru) в Москве и других городах

Я, как представитель Минфина, воздержусь от заявления, что мы поддержим финансово такой финал, но частные предприниматели, наверно, могут это сделать

Любой стадион будет заполнен полностью. Несмотря на расстояние, российские болельщики следят за тем, что происходит на этом континенте.

Моя просьба – не забывать об этом предложении российского президента», – сказал Сторчак.

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