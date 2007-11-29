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    Олег Кононов: «Понравилась реакция всех игроков в эпизоде с Глушаковым»

    Теги Спартак Рапид Вена Лига Европы происшествия болельщики Денис Глушаков Олег Кононов Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов после поражения от «Рапида» в матче Лиги Европы (1:2) прокомментировал попытку нападения болельщика на полузащитника Дениса Глушакова

    – Вопрос об инциденте с Глушаковым. Почему никто в «Спартаке» не может понять, что у Глушакова повязку надо отобрать. Может, стоит поменять капитана?

    – Есть определенные вещи, которые касаются только команды и клуба.

    Если команда выбирает капитана, значит, она ему доверяет, значит, она хочет, чтобы этот капитан был тем связующим звеном между руководством и командой. Значит, команда видит его личные качества.

    Сегодня был такой инцидент, завтра он может быть с другим игроком или работником клуба или тренером. Мы также будем, как вы говорите, вести себя? Или нет?

    – Но он же может играть роль в коллективе, но без повязки на руке.

    – И фанаты также будут выбегать и говорить, что он не нужен. И мы будем снова об этом говорить. Но я бы не хотел больше говорить об этом. Давайте об игре?

    – Но этот эпизод повлиял на ход игру?

    – Мне понравилась реакция самих футболистов. Всех.

    – Можно ли сказать, что команда потеряла концентрацию после момента? После него было забито два гола.

    – Видите, имело место выбегание болельщика, была провокация со стороны этого парня.

    Бесследно она не сказалась. Мы пропустили голы после этого инцидента, – сказал Кононов.

    Болельщик «Спартака» выбежал на поле, чтобы поговорить с Глушаковым. Тот его оттолкнул

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