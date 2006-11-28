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    «Крылья Советов» обратились в РФС по поводу неназначенного пенальти в матче со «Спартаком»

    Теги Спартак Крылья Советов премьер-лига Россия РФС судьи Виталий Шашков ТАСС Футбол

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб направил письмо в РФС с просьбой разобраться в ситуации с неназначенным пенальти в ворота «Спартака» в матче 15-го тура чемпионата России. 

    «Мы написали письмо в РФС на имя исполняющего обязанности главы организации Александра Алаева с просьбой разобраться по двум пунктам в матче против «Спартака», в том числе с неназначенным пенальти в эпизоде после игры рукой футболиста Зе Луиша.

    Данное письмо мы отправили еще в понедельник», – сказал Шашков.

    Матч «Крылья» – «Спартак» состоялся 25 ноября. При счете 1:0 в пользу самарской команды на 57-й минуте форвард красно-белых Зе Луиш рукой прервал передачу Рамиля Шейдаева в штрафной площади, но арбитр не зафиксировал нарушение правил. 

    Арбитр не назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Зе Луиш рукой прервал передачу

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