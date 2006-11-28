«Крылья Советов» обратились в РФС по поводу неназначенного пенальти в матче со «Спартаком»

Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков сообщил, что клуб направил письмо в РФС с просьбой разобраться в ситуации с неназначенным пенальти в ворота в матче 15-го тура чемпионата России.

«Мы написали письмо в на имя исполняющего обязанности главы организации Александра Алаева с просьбой разобраться по двум пунктам в матче против «Спартака», в том числе с неназначенным пенальти в эпизоде после игры рукой футболиста Зе Луиша.

Данное письмо мы отправили еще в понедельник», – сказал Шашков.

Матч «Крылья» – «Спартак» состоялся 25 ноября. При счете 1:0 в пользу самарской команды на 57-й минуте форвард красно-белых Зе Луиш рукой прервал передачу Рамиля Шейдаева в штрафной площади, но арбитр не зафиксировал нарушение правил.

Арбитр не назначил пенальти в ворота «Спартака» за то, что Зе Луиш рукой прервал передачу