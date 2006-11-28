Жозе Моуринью: «Быть тренером намного сложнее, чем сидеть перед телевизором и тыкать в электронные штуки»

Главный тренер Жозе Моуринью после победы над «Янг Бойз» (1:0) и выхода в плей-офф Лиги чемпионов ответил своим критикам.

«Это сообщение для всех моих поклонников: я 14 лет участвовал в Лиге чемпионов и 14 раз выходил из группы. Два года, когда я не играл в Лиге чемпионов, я побеждал в Лиге Европы.

За 16 лет я 14 раз выходил из группы в Лиге чемпионов, дважды участвовал в Лиге Европы и побеждал. Это может быть любопытно для моих поклонников и любителей статистики.

Почему я швырнул бутылки? Могу ли я или другой тренер позволить себе отреагировать или разочароваться? Могу ли я делать это на бровке, где не так много комментаторов футбола бывали? Я бы пригласил этих людей посидеть на скамейке в качестве тренеров.

Но я думаю, что, пожалуй, лучше отдыхать на Барбадосе, потом сесть перед экраном телевизора и тыкать в свои электронные штуки. Это намного удобнее, чем быть тренером и находиться у поля.

Я уверен, что настоящий футбольный тренер никогда не осудит другого за эмоциональную реакцию на бровке, потому что это дежавю. Для тех, у кого хорошая жизнь, это воспринимается по-другому», – сказал Моуринью.

Празднование Моуринью нарывается на мемы. Он крушил бутылки!