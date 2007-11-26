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    Зобнину потребуется операция. У него повреждение мениска или связок колена

    Теги Спартак премьер-лига Россия травмы Роман Зобнин Футбол

    Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, скорее всего, повредил связки колена.

    Игрок прибыл в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где проходит углубленное медицинское обследование. 

    По предварительным данным, Зобнин повредил связки левого колена или мениск. Ему потребуется операция. Сроки восстановления не называются.

    24-летний хавбек появился на поле в матче с «Крыльями Советов» на 72-й минуте и сыграл всего 13 минут

    Напомним, летом 2017 года Зобнин повредил боковую и крестообразную связку правого колена, он пропустил более полугода.

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