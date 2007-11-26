Зобнину потребуется операция. У него повреждение мениска или связок колена

Полузащитник Роман Зобнин, скорее всего, повредил связки колена.

Игрок прибыл в клинику «Вилла Стюарт» в Риме, где проходит углубленное медицинское обследование.

По предварительным данным, Зобнин повредил связки левого колена или мениск. Ему потребуется операция. Сроки восстановления не называются.

24-летний хавбек появился на поле в матче с «Крыльями Советов» на 72-й минуте и сыграл всего 13 минут.

Напомним, летом 2017 года Зобнин повредил боковую и крестообразную связку правого колена, он пропустил более полугода.