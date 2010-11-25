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    Сергей Семак: «Я только за, если бы Дриусси согласился выступать за сборную России»

    Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Сборная России по футболу Себастьян Дриусси натурализация Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о нападающем Себастьяне Дриусси, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    Форвард стал автором первого гола в матче 15-го тура чемпионата России с «Ростовом» (2:0), забив в РПЛ впервые за два месяца.

    - Сейчас идут разговоры о возможном вызове Дриусси в сборную Италии. Это оказывает на него позитивное влияние? Может, стоит порекомендовать его в сборную России, хоть там и много технических сложностей?

    – Я бы только за, если бы он согласился выступать за сборную России.

    Думаю, как истинный патриот своей страны он хочет играть только за одну сборную.

    Будем работать, возможно, Россия его тоже чем-то привлечет, – сказал Семак.

    Дриусси забил в РПЛ впервые за 2 месяца

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