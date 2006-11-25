Валерий Карпин: «Никто не знает, как тренировать оборону при аутах. Нужны внимание и концентрация»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от (0:2) в матче 15-го тура чемпионата России, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

– Почему так мало сыграл Ионов? Один из лидеров команды, тем более в родном городе.

– А он разве из Питера? Он из Кингисеппа. А я из Нарвы – тоже недалеко. Не сыграл, потому что играл Зуев. Ионов играл за сборную две игры.

– После матча с «Краснодаром» вы говорили, что не знаете, как тренировать игру в обороне при аутах. Сегодня снова пропустил после аута (4-й раз в сезоне). Ваше мнение изменилось? Тем более в атакующие ауты «Ростова» – самые интересные в лиге.

– Никто не знает, как натренировать. Есть только внимание и концентрация. Тот игрок, который скидывает, никогда оттуда не забьет. Все, что нужно тренировать – внимание и концентрацию.

– Вы не изменили своему стилю и сыграли в атаку или просто решили, что в такой игре можно переиграть «Зенит»?

– Было три фазы игры. Первые 15 минут, когда вышли и перенервничали, не выполнили то, что должны. Потом взяли себя в руки. Не могу сказать, что взяли игру под контроль, но делали то, что должны были.

Третий отрезок – после удаления. Мы проигрывали 0:1, это нас заставляло больше играть в атаку.

– Вы готовились к новой схеме «Зенита»? Это повлияло на начальный отрезок матча?

– Повлияло при ауте, вы думаете? Как это может повлиять? Никак.

Мы увидели состав, стало понятно, что они сыграют в три, было непонятно только Мак сыграет слева или справа. В раздевалке мы говорили об этом.

Не думаю, что это повлияло на результат.

– Перед матчем Семак говорил, что Зенит будет играть 4-4-2. Вас запутали или вы вообще об это не слышали? В вашем штабе есть человек, который отслеживает такие высказывания?

– Отслеживать для чего? Чтобы услышать, что он сыграет 4-4-2, а потом увидеть трех центральных? Тогда можно запутаться как раз, – сказал Карпин.