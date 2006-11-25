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    «Ростов» пропустил 4-й гол после розыгрыша аута. Всего в РПЛ забили 6 таких мячей

    Теги Зенит Ростов Александр Анюков премьер-лига Россия Себастьян Дриусси Футбол

    «Зенит» принимает «Ростов» в матче 15-го тура РПЛ (1:0, первый тайм). 

    На 12-й минуте счет открыл форвард петербургской команды Себастьян Дриусси после того, как защитник Александр Анюков далеко ввел мяч из аута в центр штрафной.

    «Ростов» пропустил 4-й гол в сезоне после розыгрыша аута, включая оба гола в игре с «Краснодаром» (2:2).

    Всего в РПЛ сезона-2018/19 было забито 6 таких мячей. Еще «Локомотив» забил «Енисею» (3:0), и в матче с «Зенитом» автогол после аута забила «Уфа» (2:0).

    Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Ростов».

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