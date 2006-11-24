Моуринью о 0:0 в матче c «Пэлас»: «МЮ» потерял два очка»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями по итогам матча 13-го тура премьер-лиги против «Кристал Пэлас» (0:0).
«Разочарование. У нас была цель – хорошо начать период из восьми матчей. Мы потеряли два очка, а не получили одно.
Мы знали, где все будет перекрыто, а где будут свободные зоны. Но у нас не было агрессии и интенсивности.
Мы давали им время владеть мячом и не прессинговали.
Мы давали им время отдыхать и расслабляться. Мы недостаточно прессинговали», – сказал Моуринью.