«Барселона» интересуется Ивановичем из-за финансовых ограничений

Капитан Бранислав Иванович может сменить клуб этой зимой.

По информации сайта Goal.com, к нему проявляет интерес .

Руководство «Барсы» не уверено, что защитник Самюэль Умтити сможет помочь команде во второй части сезона после травмы связок колена.

Каталонцы хотят предложить 34-летнему сербу краткосрочный контракт, поскольку летом планируют подписать Маттейса де Литга из «Аякса».

Интерес «Барселоны» к Ивановичу обусловлен перегруженной зарплатной и трансферной ведомостью клуба, что накладывает на клуб финансовые ограничения. Срок контракта Ивановича с «Зенитом» истекает летом.

Альтернативный вариант Ивановичу – Унаи Нуньес из . 21-летний защитник будет рассматриваться в качестве четвертого кандидата после ухода Томаса Вермалена, трансферу де Лигта он не помешает.