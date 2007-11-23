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    «Барселона» интересуется Ивановичем из-за финансовых ограничений

    Теги Зенит Бранислав Иванович премьер-лига Россия Барселона Атлетик Ла Лига возможные трансферы Унаи Нуньес Футбол

    Капитан «Зенита» Бранислав Иванович может сменить клуб этой зимой.

    По информации сайта Goal.com, к нему проявляет интерес «Барселона».

    Руководство «Барсы» не уверено, что защитник Самюэль Умтити сможет помочь команде во второй части сезона после травмы связок колена.

    Каталонцы хотят предложить 34-летнему сербу краткосрочный контракт, поскольку летом планируют подписать Маттейса де Литга из «Аякса».

    Интерес «Барселоны» к Ивановичу обусловлен перегруженной зарплатной и трансферной ведомостью клуба, что накладывает на клуб финансовые ограничения. Срок контракта Ивановича с «Зенитом» истекает летом. 

    Альтернативный вариант Ивановичу – Унаи Нуньес из «Атлетика». 21-летний защитник будет рассматриваться в качестве четвертого кандидата после ухода Томаса Вермалена, трансферу де Лигта он не помешает.

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