Иванович, Хеведес и Чорлука вошли в зимний лонг-лист «Барселоны»

может приобрести в январе центрального защитника в связи с травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена.

Каталонцы рассматривают кандидатуры недорогих опытных игроков.

В расширенный список попали сразу три представителя РПЛ: Бранислав Иванович ( ), Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).

Кроме того, «Барса» изучает варианты с Медхи Бенатия («Ювентус»), Раулем Альбиолем («Наполи»), Лораном Косьельни («Арсенал»), («Челси»), Пепе, Домагоем Видой (оба – «Бешикташ»), («Ницца»), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба – «Сент-Этьен»), Адилем Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).