Иванович, Хеведес и Чорлука вошли в зимний лонг-лист «Барселоны»

«Барселона» может приобрести в январе центрального защитника в связи с травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена.
Каталонцы рассматривают кандидатуры недорогих опытных игроков.
В расширенный список попали сразу три представителя РПЛ: Бранислав Иванович («Зенит»), Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).
Кроме того, «Барса» изучает варианты с Медхи Бенатия («Ювентус»), Раулем Альбиолем («Наполи»), Лораном Косьельни («Арсенал»), Давидом Луизом («Челси»), Пепе, Домагоем Видой (оба – «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба – «Сент-Этьен»), Адилем Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).