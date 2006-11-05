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    Иванович, Хеведес и Чорлука вошли в зимний лонг-лист «Барселоны»

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    «Барселона» может приобрести в январе центрального защитника в связи с травмами Самюэля Умтити и Томаса Вермалена.

    Каталонцы рассматривают кандидатуры недорогих опытных игроков.

    В расширенный список попали сразу три представителя РПЛ: Бранислав Иванович («Зенит»), Бенедикт Хеведес и Ведран Чорлука (оба – «Локомотив»).

    Кроме того, «Барса» изучает варианты с Медхи Бенатия («Ювентус»), Раулем Альбиолем («Наполи»), Лораном Косьельни («Арсенал»), Давидом Луизом («Челси»), Пепе, Домагоем Видой (оба – «Бешикташ»), Данте («Ницца»), Невеном Суботичем, Тимоте Колодзейчаком (оба – «Сент-Этьен»), Адилем Рами («Марсель») и Жозе Фонте («Лилль»).

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