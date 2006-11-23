Гендиректор «Барселоны»: «Почему бы не провести матчи Ла Лиги в Китае?»

Генеральный директор «Барселоны» Оскар Грау не исключил проведения в будущем матчей в Китае.

«Такого никогда раньше не случалось в Испании, но мы думаем глобально. Новые рынки, новые территории, мы должны адаптироваться.

Для нас смена часовых поясов не является проблемой. Это просто дело привычки. Мы хотим, чтобы у нас была хорошая аудитория.

Я думаю, что в этом году это будет сложно осуществить, потребуется больше времени. Но если лига хочет провести матч в США, то почему бы не сделать это в будущем и в Китае?

Мы можем пойти на это. Но мы сразу говорили, что нужно сделать это в гармонии со всеми. Все акционеры должны согласиться» — сказал Грау.

Напомним, что , «Жирона» и руководители хотят провести матч чемпионата Испании в Майами, но Королевская испанская футбольная федерация выступает против этой идеи.

Ла Лига хочет проводить матчи в США, но почти все против: и «Реал», и игроки, и федерация