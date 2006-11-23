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    Сергей Семак: «Паредес и Дриусси оштрафованы. Они адекватно приняли наказание»

    Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Леандро Паредес Себастьян Дриусси Футбол

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о штрафах Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси, которые в предыдущих матчах получили красные карточки, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    - Вы намекнули о дисциплинарных последствиях к Паредесу. Иванович пожурил аргентинца в интервью. Чем в итоге сердце успокоилось?

    – Сердце? У Паредеса не было умысла, скорее это неаккуратность. Дриусси, как и Паредес, был оштрафован.

    На этом дисциплинарные санкции закончились. Ребята со мной согласны, наказание по делу. Они его приняли адекватно и правильно.

    Паредес – очень талантливый игрок, который много умеет. Думаю, он соскучился по клубу и сейчас в нормальном состоянии. Единственное – перелеты, – сказал Семак.

    «Зенит» хорошо начал сезон, но сейчас играет как середняк

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