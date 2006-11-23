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    Дзюба – Погорелову: «Верните шубу Новосельцеву, Юдашкин»

    Теги Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Анжи видео фото Федор Погорелов СМИ Иван Новосельцев Футбол

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подшутил над журналистом и комментатором Федором Погореловым.

    Погорелов присутствовал на открытой тренировке петербуржцев в шубе, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

    «Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я прошу! А то Ванька приезжал сейчас, искал. Валентин Юдашкин», – сказал Дзюба.

    Защитник «Зенита» Иван Новосельцев выступает за «Анжи» на правах аренды.

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