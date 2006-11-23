Дзюба – Погорелову: «Верните шубу Новосельцеву, Юдашкин»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подшутил над журналистом и комментатором Федором Погореловым.
Погорелов присутствовал на открытой тренировке петербуржцев в шубе, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.
«Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я прошу! А то Ванька приезжал сейчас, искал. Валентин Юдашкин», – сказал Дзюба.
Защитник «Зенита» Иван Новосельцев выступает за «Анжи» на правах аренды.
Вернет ли @fpogo23 шубу Новосельцеву после просьбы Дзюбы? pic.twitter.com/Km0XuN1s08— Alexandr Dorski (@dorskiy) 23 ноября 2018 г.