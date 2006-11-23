Дзюба – Погорелову: «Верните шубу Новосельцеву, Юдашкин»

Нападающий Артем Дзюба подшутил над журналистом и комментатором Федором Погореловым.

Погорелов присутствовал на открытой тренировке петербуржцев в шубе, передает корреспондент Sports.ru Александр Дорский.

«Новосельцеву верните, пожалуйста, шубу, я прошу! А то Ванька приезжал сейчас, искал. Валентин Юдашкин», – сказал Дзюба.

Защитник «Зенита» выступает за «Анжи» на правах аренды.