Иванович о Кокорине: «Нет Саши – нет футбола»

Защитник Бранислав Иванович поделился мнением об отсутствии в команде , помещенного под стражу.

«Мое мнение: нет Саши – нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году.

В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы – сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его.

С ним гораздо легче, ведь Саша – великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», – сказал Иванович.

Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?