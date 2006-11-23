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    Иванович о Кокорине: «Нет Саши – нет футбола»

    Теги Зенит Артем Дзюба Бранислав Иванович премьер-лига Россия Александр Кокорин Р-Спорт Кокорин и Мамаев Футбол

    Защитник «Зенита» Бранислав Иванович поделился мнением об отсутствии в команде Александра Кокорина, помещенного под стражу.

    «Мое мнение: нет Саши – нет футбола. В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году.

    В этом сезоне отлично играет Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы – сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его.

    С ним гораздо легче, ведь Саша – великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее», – сказал Иванович.

    Юрист объясняет дело Кокорина и Мамаева. Почему их, скорее всего, не посадят?

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