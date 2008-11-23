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    IFAB предложил изменить правило замен и уточнить определение игры рукой

    Теги судьи Футбол

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) – организация, занимающаяся ведением и регулированием правил игры в футбол – выступил с рекомендациями.

    – изменить порядок замен игроков в целях борьбы с затяжкой времени. Футболист будет обязан покинуть поле через ближайшую боковую или лицевую линию, а не идти к технической зоне;

    – отказаться от идеи исполнения пенальти в послематчевой серии по альтернативной схеме «ABBA» (не по очереди);

    – детальнее прописать определение игры рукой, особенно в случае неумышленных действий;

    – изменить правило «спорного мяча»;

    – разрешить вратарям оставлять на линии ворот только одну ногу во время исполнения пенальти;

    – разрешить разыгрывать удары от ворот и свободные удары в пределах своей штрафной площади;

    – наказывать официальные лица команд (не только тренерский штаб) желтыми и красными карточками.

    IFAB проведет голосование по этим предложениям 2 марта 2019 года.

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