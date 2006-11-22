РПЛ выступила против проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже

РПЛ выступила с заявлением по поводу проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже.

Вчера бюро исполкома РФС сочло возможным в виде исключения разрешить «Енисею» провести матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» в крытом манеже.

«Российская футбольная премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания бюро.

Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту премьер-лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», – говорится в заявлении РПЛ.

РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести матч против «Ахмата» в манеже