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    РПЛ выступила против проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже

    Теги премьер-лига Россия РФС Организация РПЛ Ахмат Енисей Футбол

    РПЛ выступила с заявлением по поводу проведения матча «Енисей» – «Ахмат» в манеже.

    Вчера бюро исполкома РФС сочло возможным в виде исключения разрешить «Енисею» провести матч 16-го тура РПЛ с «Ахматом» в крытом манеже.

    «Российская футбольная премьер-лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания бюро.

    Считаем, что регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему техническому регламенту премьер-лиги, требованиям основного вещателя и принципиальному решению общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд.

    Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу», – говорится в заявлении РПЛ.

    РФС в виде исключения разрешил «Енисею» провести матч против «Ахмата» в манеже

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