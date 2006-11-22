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    Система Fan ID может быть использована на Евро-2020 и ОИ-2024 в Париже

    Теги УЕФА ЧМ-2018 Евро-2020 Алексей Сорокин Париж-2024 Футбол

    На Евро-2020 и ОИ-2024 могут использовать систему паспорта болельщика, впервые опробованную на чемпионате мира по футболу в России.

    Решение об использовании Fan ID на чемпионате Европы может быть принято на ближайшем конгрессе УЕФА, который состоится 7 февраля 2019 года в Риме.

    «Помимо выборов главы УЕФА будет рассматриваться вопрос и об использовании Fan ID на Евро-2020», – сообщил источник «Известий» в УЕФА.

    Эту информацию подтвердил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», глава линейной организационной структуры Евро-2020 Алексей Сорокин.

    «В УЕФА действительно есть интерес к системе идентификации болельщиков. После ЧМ-2018 все поняли, что это не какое-то искусственное ограничение ради безопасности. Fan ID дает большие преимущества для болельщиков», – сказал Сорокин. 

    Также Fan ID может быть внедрен на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

    «Fan ID – прекрасная идея, которая отлично работает. Сейчас Франция активно готовится к проведению Олимпийских игр 2024 года и сотрудничает с российской стороной по вопросам организации, в том числе и по теме введения подобной системы», – рассказала посол Франции в России Сильви Берманн.

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