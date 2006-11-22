Система Fan ID может быть использована на Евро-2020 и ОИ-2024 в Париже

На Евро-2020 и ОИ-2024 могут использовать систему паспорта болельщика, впервые опробованную на чемпионате мира по футболу в России.

Решение об использовании Fan ID на чемпионате Европы может быть принято на ближайшем конгрессе УЕФА, который состоится 7 февраля 2019 года в Риме.

«Помимо выборов главы УЕФА будет рассматриваться вопрос и об использовании Fan ID на Евро-2020», – сообщил источник «Известий» в УЕФА.

Эту информацию подтвердил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018», глава линейной организационной структуры Евро-2020 Алексей Сорокин.

«В УЕФА действительно есть интерес к системе идентификации болельщиков. После все поняли, что это не какое-то искусственное ограничение ради безопасности. Fan ID дает большие преимущества для болельщиков», – сказал Сорокин.

Также Fan ID может быть внедрен на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Fan ID – прекрасная идея, которая отлично работает. Сейчас Франция активно готовится к проведению Олимпийских игр 2024 года и сотрудничает с российской стороной по вопросам организации, в том числе и по теме введения подобной системы», – рассказала посол Франции в России Сильви Берманн.