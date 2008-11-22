Эмерик Лапорт: «Рамос – лучший центральный защитник мира»

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рассказал, кого он считает лучшим защитником планеты на данный момент.

«Хочу ли я быть лучшим защитником Европы? Конечно. Любой защитник сказал бы вам то же самое. Серхио Рамос, вероятно, лучший центральный защитник мира на данный момент.

Мы должны как минимум соответствовать его стандартам, если хотим быть так же хороши, как Серхио. Чтобы быть в топе, нужно всегда показывать свой максимум, как это делает Рамос.

В Англии футбол такой же, как в Испании, но тут больше физической борьбы. Но мне нравится это, я уже чувствую себя здесь как дома», – сказал Лапорт.