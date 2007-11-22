Агент Фернандеша: «Локомотив» не заплатил Ману премиальные. Делом занимается CAS»

Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша рассказал, почему его клиент судится с клубом.
– Правда, что Фернандеш хотел отсудить у «Локомотива» 6 миллионов рублей за 2015 год, но ФИФА встала на сторону клуба?
– Нет, эта информация неверна. ФИФА решила, что она не может рассудить стороны в этом вопросе. И теперь делом занимается CAS.
– То есть, спор продолжается?
– Да. Дело в том, что Фернандешу не заплатили премиальные. Все футболисты клуба тогда получили премии.
Но по решению теперь уже бывшего президента «Локо» Ольги Смородской Ману эти деньги почему-то не полагались. Хотя он тоже играл!
Мы старались договориться уже с новым руководством «Локо», но по разным причинам не получилось... В итоге Фернандеш вынужден был подать иск в ФИФА.
– Что было дальше?
– Срок рассмотрения иска футболиста истек. ФИФА решила, что она некомпетентна в этом вопросе. Поэтому теперь делом занимается CAS.
Это проблема Смородской. Мануэл играл, как и другие футболисты, но, в отличие от остальных, премии почему-то не получил, – сказал Барбоза.
Фернандеш требовал у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год. ФИФА встала на сторону клуба