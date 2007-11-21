Фернандеш требовал у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год. ФИФА встала на сторону клуба

Полузащитник Мануэл Фернандеш судится с , сообщает телеграм-канал «Мутко против».

32-летний португальский хавбек утверждает, что в 2015 году московский клуб перечислил ему 230 миллионов рублей вместо обещанных 236 миллионов.

В споре Фернандеша и «Локомотива» встала на сторону клуба.

Фернандеш выступает за с 2014 года. По информации источника, он зарабатывает в «Локомотиве» 390 000 тысяч евро в месяц (4,7 млн евро в год), а за четыре года получил от клуба почти миллиард рублей.