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    Фернандеш требовал у «Локомотива» 6 млн рублей за 2015 год. ФИФА встала на сторону клуба

    Теги Локомотив премьер-лига Россия бизнес ФИФА Мануэл Фернандеш Футбол

    Полузащитник Мануэл Фернандеш судится с «Локомотивом», сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    32-летний португальский хавбек утверждает, что в 2015 году московский клуб перечислил ему 230 миллионов рублей вместо обещанных 236 миллионов.

    В споре Фернандеша и «Локомотива» ФИФА встала на сторону клуба. 

    Фернандеш выступает за «Локомотив» с 2014 года. По информации источника, он зарабатывает в «Локомотиве» 390 000 тысяч евро в месяц (4,7 млн евро в год), а за четыре года получил от клуба почти миллиард рублей.

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