Джикия о лайках Глушакова и Ещенко: «Ребята говорили, что это машинально. Я им верю»

Вице-капитан Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника и защитника Андрея Ещенко бывшим главным тренером красно-белых .

– История с лайками. Говорят, что вы потом подходили к Каррере и просили простить Глушакова и Ещенко. Так?

– А я и не скрываю. Всей командой подошли и попытались донести, что не стоит из-за этого так резко реагировать. Может, есть другой вариант наказания – тот же штраф или что-то еще? Но, с другой стороны, понятна и позиция Массимо.

Все прекрасно знают, какие слова были в том стихотворении. И когда человек, который каждый день с тобой находится, лайкает это, тем самым выражая поддержку сказанному…

Конечно, Массимо стало это неприятно. У него была своя сторона, а мы как футболисты конечно, хотели поддержать ребят.

– Было видно, что тренер обижен?

– Когда ты с человеком каждый день проводишь, ешь за одним столом, а он на всю страну…

Но ребята искренне говорили, что это просто машинальное, автоматическое действие было – раз, нажали, не вдаваясь, что там написано, и все. Я верю, что так и было.

У меня лично тоже такое случалось, что я поставлю лайк, если понравилась фотография. Теперь читаю все, – сказал Джикия.