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    Джикия о лайках Глушакова и Ещенко: «Ребята говорили, что это машинально. Я им верю»

    Теги Спартак Андрей Ещенко премьер-лига Россия Денис Глушаков Георгий Джикия Массимо Каррера Футбол

    Вице-капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ситуацию с отстранением полузащитника Дениса Глушакова и защитника Андрея Ещенко бывшим главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

    – История с лайками. Говорят, что вы потом подходили к Каррере и просили простить Глушакова и Ещенко. Так?

    – А я и не скрываю. Всей командой подошли и попытались донести, что не стоит из-за этого так резко реагировать. Может, есть другой вариант наказания – тот же штраф или что-то еще? Но, с другой стороны, понятна и позиция Массимо.

    Все прекрасно знают, какие слова были в том стихотворении. И когда человек, который каждый день с тобой находится, лайкает это, тем самым выражая поддержку сказанному…

    Конечно, Массимо стало это неприятно. У него была своя сторона, а мы как футболисты конечно, хотели поддержать ребят.

    – Было видно, что тренер обижен?

    – Когда ты с человеком каждый день проводишь, ешь за одним столом, а он на всю страну…

    Но ребята искренне говорили, что это просто машинальное, автоматическое действие было – раз, нажали, не вдаваясь, что там написано, и все. Я верю, что так и было.

    У меня лично тоже такое случалось, что я поставлю лайк, если понравилась фотография. Теперь читаю все, – сказал Джикия. 

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