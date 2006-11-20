Football Leaks: вице-президент «Монако» Васильев получает 10% от каждой продажи игроков

Вице-президент Вадим Васильев получает 10% от суммы продажи каждого футболиста клуба, сообщает .

В сезоне-2015/16 он заработал 5,3 миллиона евро, в сезоне-2016/17 – 5,4 миллиона. В контракте данная сумма указана как «особенный бонус».

и сам Васильев подтвердили наличие такого пункта в контракте функционера с клубом.

По итогам финансового года-2017/18 бонусная выплата Васильева должна увеличиться в связи с продажей Килиана Мбаппе в «ПСЖ» за 180 миллионов евро, Тьемуэ Бакайоко в за 45 миллионов, а также Бернарду Силвы и Бенжамена Менди в за 50 и 47,5 миллионов соответственно.

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