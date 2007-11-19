Артем Дзюба: «Со Швецией нельзя играть на ничью. Нужно гнуть свою линию»

Форвард сборной России Артем Дзюба высказался в преддверии матча со Швецией в Лиге наций.

«Я здесь, значит, жив, здоров, готов. Надеюсь, помогу сборной всем, чем смогу.

Проходил реабилитацию, но рука была на пульсе. Все видел, что было в матче с Германией. Я бы не сказал, что были проблемы. С Германией в принципе тяжело играть. Первый тайм был не очень удачным. Второй был лучше.

У нас есть тренерский штаб. Станислав Саламыч разберет. Он лучше знает, как нужно действовать и что нужно исправлять. Есть очень много травмированных, и это проблема для любой сборной. Это проблема, но и шанс для других ребят. Нужно сплотиться в определенный момент и выстоять.

Со Швецией в первые 15–20 минут точно будет непросто, а дальше нужно будет гнуть свою линию. На ничью точно нельзя играть, потому что это очень опасно», — сказал Дзюба.