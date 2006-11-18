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    Ханни о лучшем футболисте РПЛ: «Зобнин. Порой он один бегает за двух-трех игроков»

    Теги Спартак премьер-лига Россия Роман Зобнин Софьян Ханни Футбол

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни отметил, что считает хавбека Романа Зобнина лучшим футболистом в чемпионате России. 

    – Кто, по твоему мнению, лучший игрок в РПЛ?

    – Зобнин. Это тот игрок, на которого можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман – универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трех игроков.

    За пределами газона он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы все видели, как он показал себя на чемпионате мира в России, – сказал Ханни.

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