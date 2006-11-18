Ханни о лучшем футболисте РПЛ: «Зобнин. Порой он один бегает за двух-трех игроков»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни отметил, что считает хавбека Романа Зобнина лучшим футболистом в чемпионате России.

– Кто, по твоему мнению, лучший игрок в РПЛ?

– Зобнин. Это тот игрок, на которого можно положиться. Он быстро адаптируется к любым изменениям, к системе игры. Роман – универсальный футболист. И порой он один бегает за двух-трех игроков.

За пределами газона он мало говорит, но на поле очень старается. Кроме того, вы все видели, как он показал себя на чемпионате мира в России, – сказал Ханни.