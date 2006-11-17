«Чемпионат»: «Спартак» не купит хавбека «Ахмата» Швеца зимой

не заинтересован в приобретении полузащитника «Ахмата» в зимнее трансферное окно.

По данным «Чемпионата», руководство и тренерский штаб московского клуба не заинтересованы в переходе 25-летнего игрока, поскольку отсутствует необходимость в комплектовании линии полузащиты молодыми российскими игроками.

На позиции центрального полузащитника в выступают Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Денис Глушаков. Клуб также рассчитывает на воспитанников академии.

Ранее сообщалось, что в трансфере Швеца заинтересован новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

Защитник 2017 году перешел в из второй команды «Вильярреала».

Подробную статистику Швеца можно изучить здесь.