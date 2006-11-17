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    «Чемпионат»: «Спартак» не купит хавбека «Ахмата» Швеца зимой

    Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Ахмат Антон Швец Чемпионат.com Футбол

    «Спартак» не заинтересован в приобретении полузащитника «Ахмата» Антона Швеца в зимнее трансферное окно.

    По данным «Чемпионата», руководство и тренерский штаб московского клуба не заинтересованы в переходе 25-летнего игрока, поскольку отсутствует необходимость в комплектовании линии полузащиты молодыми российскими игроками.  

    На позиции центрального полузащитника в «Спартаке» выступают Артем Тимофеев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов и Денис Глушаков. Клуб также рассчитывает на воспитанников академии.

    Ранее сообщалось, что в трансфере Швеца заинтересован новый главный тренер «Спартака» Олег Кононов.

    Защитник 2017 году перешел в «Ахмат» из второй команды «Вильярреала».

    Подробную статистику Швеца можно изучить здесь.

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