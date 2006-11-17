Рыболовлев не продаст «Монако» и будет развивать клуб. Он отрицает все обвинения

Дмитрий Чечкин, представитель владельца Дмитрия Рыболовлева сообщил, что, несмотря на судебные разбирательства, российский бизнесмен не планирует продавать футбольный клуб.

«Пока продолжаются судебные разбирательства, не намерен никаким образом комментировать ни их ход, ни положение дел в .

Однако господин Рыболовлев категорически отрицает любые предположения о том, что он мог быть причастен к каким-либо неправомерным или предосудительным действиям.

Что касается «Монако», не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие, как всегда это делал, начиная с момента приобретения клуба в 2011 году», – сказал Чечкин.

6 ноября стало известно о задержании Рыболовлева по требованию генпрокуратуры Монако в связи с судебным расследованием в отношении него по делу о коррупции и незаконном влиянии. Позднее бизнесмена освободили из-под стражи.