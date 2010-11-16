Валерий Карпин: «Когда я в Москве, хочется быстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов»

Главный тренер Валерий Карпин рассказал о своем быту в Ростове-на-Дону.

– Живется великолепно. Честно говоря, когда приезжаю в Москву на игры или по делам, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов.

– Идеальный вечер в Ростове-на-Дону. Какой он для вас?

– Прогулка с дочкой с коляской. Потом семейный ужин. Затем просмотр какого-нибудь футбола, если он есть. Его очень много. Это Лига чемпионов, Лига Европы или матчи национальных чемпионатов. Либо просмотр футбола, либо кинофильма. Плюс купание, кормление и укладывание ребенка спать.

– Несколько месяцев осталось до вашего 50-летия. Чего бы вы себе пожелали?

– Здоровья, наверное. Пока его хватает. Главное, чтобы оно не портилось. Еще хотелось бы пожелать сына. Дочек уже много, можно сына пожелать, – сказал Карпин.