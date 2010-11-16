Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Валерий Карпин: «Когда я в Москве, хочется быстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов»

    Теги Ростов премьер-лига Россия светская хроника Валерий Карпин Матч ТВ Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем быту в Ростове-на-Дону.

    – Живется великолепно. Честно говоря, когда приезжаю в Москву на игры или по делам, хочется побыстрее из нее сбежать и вернуться в Ростов.

    – Идеальный вечер в Ростове-на-Дону. Какой он для вас?

    – Прогулка с дочкой с коляской. Потом семейный ужин. Затем просмотр какого-нибудь футбола, если он есть. Его очень много. Это Лига чемпионов, Лига Европы или матчи национальных чемпионатов. Либо просмотр футбола, либо кинофильма. Плюс купание, кормление и укладывание ребенка спать.

    – Несколько месяцев осталось до вашего 50-летия. Чего бы вы себе пожелали?

    – Здоровья, наверное. Пока его хватает. Главное, чтобы оно не портилось. Еще хотелось бы пожелать сына. Дочек уже много, можно сына пожелать, – сказал Карпин.

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться