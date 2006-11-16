Наверх
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Черчесов установил антирекорд по поражениям для тренера сборной России

    Теги Леонид Слуцкий Гус Хиддинк Александр Бородюк Станислав Черчесов Сборная Германии по футболу Сборная России по футболу Олег Романцев товарищеские матчи (сборные) Спорт-Экспресс Футбол

    Сборная России уступила Германии в товарищеском матче (0:3).

    Это поражение стало для главного тренера национальной команды 11-м в 30 матчах. Это антирекорд за все время существования независимой сборной России. До этого Черчесов делил его (по 10 поражений) с Гусом Хиддинком и Олегом Романцевым.

    Стоит отметить, что только у трех тренеров из 13 процент поражений выше, чем у Черчесова – Леонид Слуцкий (5 поражений в 13 матчах), Александр Бородюк (1 поражение в 2 матчах), и Анатолий Бышовец (6 поражений в 6 матчах).

    Комментарии

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные
    • Друзья
    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться