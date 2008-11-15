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    Оливье Жиру: «Гомосексуальность в футболе демонстрировать невозможно. Предстоит еще много работы»

    Теги Томас Хитцльспергер Челси премьер-лига Англия Оливье Жиру Футбол

    Форвард «Челси» Оливье Жиру поделился мнением о поступке экс-игрока сборной Германии Томаса Хитцльспергера, признавшегося в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. 

    «Это вызвало много эмоций. В тот момент я сказал себе, что гомосексуальность в футболе демонстрировать невозможно. В раздевалке много тестостерона, вы живете в комнатах вместе, вместе ходите в душ. Это сложно, но это так.

    Я понимаю боль и сложность положения парней, которые совершают каминг-аут. Это настоящий тест после многих лет работы над собой. Я очень терпим к этому. Когда я играл в «Монпелье», то позировал для журнала Têtu (журнал, ориентированный на ЛГБТ-аудиторию – прим. Sports.ru). В «Арсенале», когда меня попросили надеть радужные шнурки в поддержку гей-сообщества, я сделал это.

    Но в футбольном мире по этому вопросу еще предстоит много работы», – сказал Жиру. 

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