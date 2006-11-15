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    Карпин о решении остаться в «Ростове»: «Неправильно на половине пути бросать начатое»

    Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Карпин Спорт-Экспресс Футбол

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение остаться в клубе и отказаться от работы со «Спартаком»

    «Одна из причин заключается в том, что посчитал неправильным оставлять «Ростов» сейчас. После того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Создана отличная команда, есть хорошие условия, здесь комфортно находиться.

    Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде всего, по отношению к «Ростову». Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

    Слухи про мое требование «Спартаку» обеспечить защищенный контракт и условия по трансферам? Раньше говорили: «Не читайте советских газет». Теперь интернет наш тоже читать не стоит.

    Это написал один человек, которого, естественно, нигде и близко не было. С чего человек там что-то берет, вообще непонятно.

    Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому – что вообще об этом говорить?» – сказал Карпин.

    Илья Казаков: «Карпин выдвигал «Спартаку» условия: защищенный контракт на несколько лет и сумма на трансферы»

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