Карпин о решении остаться в «Ростове»: «Неправильно на половине пути бросать начатое»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал решение остаться в клубе и отказаться от работы со .

«Одна из причин заключается в том, что посчитал неправильным оставлять сейчас. После того доверия со стороны руководства клуба, губернатора и болельщиков, я считаю, это неправильно. Создана отличная команда, есть хорошие условия, здесь комфортно находиться.

Неправильно на половине пути бросать начатое, прежде всего, по отношению к . Начиная с президента – человека, который вокруг себя собрал конкурентоспособную команду, клуб, тренерский штаб и футболистов. Такую команду не хочется покидать.

Слухи про мое требование «Спартаку» обеспечить защищенный контракт и условия по трансферам? Раньше говорили: «Не читайте советских газет». Теперь интернет наш тоже читать не стоит.

Это написал один человек, которого, естественно, нигде и близко не было. С чего человек там что-то берет, вообще непонятно.

Если говорить про защищенный контракт и про трансферы, то до этого дело вообще не дошло, поэтому – что вообще об этом говорить?» – сказал Карпин.

Илья Казаков: «Карпин выдвигал «Спартаку» условия: защищенный контракт на несколько лет и сумма на трансферы»