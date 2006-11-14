Рауль Рианчо: «Проблема между Глушаковым и Каррерой существовала 3-4 месяца, дело не в лайках»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о конфликте бывшего главного тренера команды Массимо Карреры с полузащитником Денисом Глушаковым.

– Что произошло между Каррерой и Глушаковым?

– Совет, который я в той ситуации дал Каррере, был прост: грязное белье надо оставить дома. Да, есть проблема, но ее можно решить. Только не выноси все наружу. Иначе эта искра наделает много бед. Впереди важные матчи в Вене с «Рапидом» и с ЦСКА, скандал – ну вообще не нужен в этой ситуации! Я сказал, давай все решим как семья. Позови Ещенко и Глушакова к себе в номер и поговори с ними.

– Реакция Карреры?

– Он решил иначе.

– Но проблема-то была явно не в лайках. Не может же один лайк разрушить всю команду.

– Конечно, не в лайках. Проблема в отношениях существовала три-четыре месяца, но была спрятана под ковром. Мы жили с этим. И поэтому я всегда говорю – надо вести себя как семья. И если есть проблема, решать ее внутри семьи, а не копить недовольство, не ждать этой искры. Массимо сказал, что принял решение. Он не хотел говорить об этом с Глушаковым. Интересы команды остались на втором плане. Вместо того, чтобы потушить огонь водой, мы вылили на него бензин. И пожар разгорелся.

– Команда ходила просить за Глушакова?

– За Дениса просили два раза. Я лично просил за него. Объяснил Массимо позицию. Но он настоял на своем.

– Кто из игроков вступился за Дениса?

– Группа опытных футболистов. Ребров, Боккетти, другие… Все понимали, что отстранение лидера не может пройти бесследно. А Глушаков был лидером команды. Он летом на выборах капитана получил 15 голосов. Это много. Как минимум 15 человек могли задаться вопросом. И к мнению этих 15 надо было прислушаться, – сказал Рианчо.